سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 02:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

ترامب يحذر ألمانيا من الاعتماد على روسيا فى الطاقة ويدرس عقوبات على "نورد ستريم 2"

الخميس، 13 يونيو 2019 01:01 ص
ترامب يحذر ألمانيا من الاعتماد على روسيا فى الطاقة ويدرس عقوبات على "نورد ستريم 2" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس، الأربعاء، إنه يدرس عقوبات بشأن مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي نورد ستريم 2 الروسي، محذرا ألمانيا من الاعتماد على روسيا في الطاقة.

 

وأثار نورد ستريم 2 ، انقساما في الاتحاد الأوروبي، إذ ترى دول شرق أوروبا والدول الاسكندنافية ودول البطليق أن مشروع خط الأنابيب، وهو قيد الإنشاء حاليا، يمثل اعتمادا متزايدا للاتحاد على موسكو في حين أن دول شمال أوروبا، وخصوصا ألمانيا، تعطي أولوية للفوائد الاقتصادية.

 

وسيمتد خط الأنابيب نورد ستريم 2 لمسافة 1225 كيلومترا من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق.

 

وقال وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، الشهر الماضي إن مشروع قانون للعقوبات يفرض قيودا شديدة على الشركات التي تشارك في المشروع من المنتظر أن يعلن عنه في المستقبل القريب.

 

 


امريكا

المانيا

ترامب

نورد ستريم

غاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمين عام "الناتو" يرحب بقرار ترامب زيادة القوات الأمريكية فى بولندا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:36 م

تقارير صحفية: ثروة دونالد ترامب ترتفع لـ 3 مليار دولار

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:24 م

ترامب : ليس لدى موعد نهائى لفرض مزيد من الرسوم الجمركية على الصين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:42 م

ترامب: ندرس إرسال 2000 جندى أمريكى إلى بولندا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:00 م

"نيويورك تايمز": ترامب يحتاج إلى أوروبا للفوز فى حربه الاقتصادية على الصين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 05:04 م

كاريكاتير.. صحيفة بيروفية تسخر من ترامب وموقفه من خروج بريطانيا من أوروبا

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:57 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

شاهد.. كهف الأحجار العملاقة من الكريستال فى إسبانيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أجانب الزمالك يتفوقون على محترفين الأهلى فى كان 2019

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

أغنية مسلسل زلزال "سيبونا بقى فى حالنا" تقترب من الـ 8 ملايين مشاهدة

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

شاهد.. استادات أمم أفريقيا 2019 تضاهى أفضل ملاعب العالم

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

النقل العام تطرح 20 أتوبيسًا جديدًا لربط مدينة الشروق بالقاهرة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

السجل الإجرامى للأسرة الحاكمة فى قطر.. "المياسة" شقيقة الأمير متهمة بالاتجار بالبشر والآثار بأمريكا.. أخوه محمد متورط فى اختراق الحسابات الشخصية لسياسيين أمريكيين.. و"جوعان" تهرب من ديون بالملايين فى انجلترا

السجل الإجرامى للأسرة الحاكمة فى قطر.. "المياسة" شقيقة الأمير متهمة بالاتجار بالبشر والآثار بأمريكا.. أخوه محمد متورط فى اختراق الحسابات الشخصية لسياسيين أمريكيين.. و"جوعان" تهرب من ديون بالملايين فى انجلترا

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

شاهد ضحكة صلاح.. و استغراب عمر جابر فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

فيديو .. محمد صلاح يشارك فى مران منتخب مصر

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

محمد صلاح يتصدر التشكيل الأغلى فى أمم أفريقيا 2019

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

اليوم السابع: مصر تقود جهود أفريقيا فى الحرب على الفساد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة