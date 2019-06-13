سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 11:54 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات

الخميس، 13 يونيو 2019 11:52 ص
تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 8 قطاعات بورصة الكويت _ أرشيفية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط 8 قطاعات.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.64% خاسرا عدد 38.5 نقطة ليصل إلى مستوى 5852.22 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.92% خاسراً 59.260 نقطة ليصل إلى مستوى 6397.92 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 1.740 نقطة ليصل إلى مستوى 4789.80 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 192.3 مليون سهم بقيمة 38.3 مليون دينار كويتى عبر 6754 صفقة.

وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.72%، أعقبه قطاع الصناعة بنسبة 0.95%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.85%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.78%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%.

وجاء سهم "بوبيان" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 1.11%، تلاه ميزان بنسبة 0.94%، ثم المتكاملة بنسبة 0.16%، فيما تصدر سهم "هيومن سوفت" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 3.60% ثم برقان بنسبة 2.62%، ثم الدولى بنسبة 2.08%.


اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة الكويت

بورصة

الكويت

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط هبوط 7 قطاعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:16 م

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط 6 قطاعات

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:49 ص

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات.. وقطاع النفط يتصدر القائمة الخضراء

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 01:47 م

تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:43 ص

تباين مؤشرات بورصة الكويت بختام التعاملات وسط صعود قطاع الاتصالات

الإثنين، 10 يونيو 2019 02:06 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة