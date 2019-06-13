تراجع طفيف لبورصة البحرين بمستهل التعاملات بضغوط هبوط الاستقلال والصناعة

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.08% خاسرا 1.12 نقطة ليصل إلى مستوى 1449.88 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الاستثمار والصناعة والتأمين.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات بحجم 4.4 مليون سهم، بقيمة قدرها 927 ألف دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.19%، بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.17%، ثم قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 1.57% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.24%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 1.23% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.37%.

فيما ارتفع قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.74% مدفوعا بصعود سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.90%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.78%، وصعد قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.23%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.13%.