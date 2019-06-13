تراجع بورصة قطر بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع العقارات

كتب هانى الحوتى

تراجعت بورصة قطر، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.19% خاسرة عدد 20 نقطة، لتصل إلى مستوى 10601.77 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات ببورصة قطر على 13.2 مليون سهم بقيمة 194.4 مليون ريال قطرى عبر 5293 صفقة، وارتفع 17 سهم، وانخفض 26 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 3 قطاعات على رأسها قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.54%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.5%، فيما ارتفع الاتصالات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.30%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.30%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.20%.