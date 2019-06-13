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تراجع بورصة دبى بنسبة 1.15% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للأسهم

الخميس، 13 يونيو 2019 01:53 م
تراجع بورصة دبى بنسبة 1.15% بختام التعاملات وسط هبوط جماعى للأسهم بورصة دبى
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.15% خاسراً 30.55 نقطة ليغلق عند مستوى 2633 نقطة.
 
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 238.5 مليون سهم محققة ما قيمته 206.7 مليون درهم من خلال تنفيذ 2875 صفقة لـ31 سهما، وارتفع سهم، وانخفض 28 سهما، واستقرت سهمين.
 
وتراجعت 7 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.70%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.44%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 2.15%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.94%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.37%.
 
وارتفع سهم شركة ارامكس وحيداً بنسبة 0.95%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دى إكس بى انترتمينتس بنسبة 5.61%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.59%.
 

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