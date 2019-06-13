تراجع بورصة دبى بمستهل التعاملات بضغوط هبوط جماعى للقطاعات

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 1.35% خاسرا 35.84 نقطة ليصل إلى مستوى 2627.71 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 198.4 مليون سهم محققة ما قيمته 155.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 1918 صفقة لـ30 سهما، وارتفع سهمين، وانخفض 24 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 6 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع السلع بنسبة 4.70%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 2.06%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 1.69%، ثم قطاع العقارات بنسبة 1.51%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 1.17%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.91%، فيما ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.71%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة ارامكس بنسبة 1.66%، ثم سهم شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 0.63%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دى إكس بى انترتمينتس بنسبة 5.61%، ثم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 5.71%.