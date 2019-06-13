تراجع بورصة البحرين بختام التعاملات بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها البنوك

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.14% خاسراً 2.10 نقطة ليغلق عند مستوى 1448.90 نقطة، بضغوط هبوط قطاعات الاستثمار والصناعة والتأمين.

وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 5.5 مليون سهم، بقيمة قدرها 1.1 مليون دينار بحرينى.

وقاد التراجع ببورصة البحرين، قطاع الصناعة بنسبة انخفاض 4.71%، بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.71%، وهبط قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 2.19% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 4.17%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة انخفاض 1.52% بضغوط هبوط سهم البنك الأهلى المتحد بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة انخفاض 1.23% بضغوط هبوط سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 0.37%.

فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة نمو 0.42% مدفوعا بصعود سهم شركة زين البحرين بنسبة 1.24%، شركة البحرين للتسهيلات التجارية بنسبة 0.13%.