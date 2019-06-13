تداول 21 سفينة و298 شاحنة بضائع و150 سيارة بموانئ البحر الأحمر

السويس - السيد فلاح

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 21 سفينة، وتم تداول 298 شاحنة بضائع و150 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 173 شاحنة و111 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 125 شاحنة بضائع و39 سيارة.

ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينتين أمانة والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس، السفينة بوسيدون أكسبريس، وغادرت السفينتين أمانة والحرية، كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا، وغادرت السفينة سينا، بينما شهد ميناء الغردقة، وصول وسفر العبارة الرياض.