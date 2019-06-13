سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 10:34 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تداول 21 سفينة و298 شاحنة بضائع و150 سيارة بموانئ البحر الأحمر

الخميس، 13 يونيو 2019 10:08 ص
تداول 21 سفينة و298 شاحنة بضائع و150 سيارة بموانئ البحر الأحمر ميناء سفاجا
السويس - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 21 سفينة، وتم تداول 298 شاحنة بضائع و150 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 173 شاحنة و111 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 125 شاحنة بضائع و39 سيارة.
 
ومن المنتظر أن يستقبل ميناء سفاجا اليوم، السفينتين أمانة والحرية، بينما استقبل الميناء بالأمس، السفينة بوسيدون أكسبريس، وغادرت السفينتين أمانة والحرية، كما يستقبل ميناء نويبع السفينة سينا، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين ايلة وسينا، وغادرت السفينة سينا، بينما شهد ميناء الغردقة، وصول وسفر العبارة الرياض.
 
 

السويس

اخبار السويس

موانى البحر الاحمر

هيئه موانى البحر الاحمر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محمد رمضان ـ بابا يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان ـ بابا يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

رجعت العجوز شاب وجمدت البشر.. تعرف على أفلام الخيال العلمى المصرية

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

لازم تعرف أضراره علشان تتجنبه.. 6 مضاعفات خطيرة يسببها مرض السكر

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

الإفتاء تنشر 9 حرمات للطريق.. أبرزها التأنى فى القيادة ومساعدة الأعمى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة