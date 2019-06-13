تحرير 53 مخالفة تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك" ببنى سويف

أسفرت الحملة التى شنتها لجنة حماية المستهلك التى شكلت بقرار من محافظ بنى سويف،على مركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف،عن تحرير 53 مخالفة متنوعة.

وشملت الحملة تحرير 17 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 23 محضر لمخالفات مخابز (انتاج خبز ناقص، عدم نظافة أدوات العجين ،عدم وجود ميزان حساس، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون)،و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر متعلقة بتجميع اسطوانات بوتاجاز صغيرة، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة بدون ترخيص،بالإضافة إلى ضبط 60 عبوة زيت فرامل مجهولة المصدر، و20 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم مخصصة للاستخدام المنزلى.

من جانبه أوضح اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد فى تصريحات له اليوم الخميس أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر"في وقت سابق" قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك والتى تضم الرقابة التموينية، وحماية المستهلك،و مباحث التموين ،والصحة، والطب البيطري وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.