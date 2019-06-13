سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 03:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 53 مخالفة تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك" ببنى سويف

الخميس، 13 يونيو 2019 02:17 م
تحرير 53 مخالفة تموينية فى حملة لـ"حماية المستهلك" ببنى سويف المستشار هاني عبد الجابر محافظ بنى سويف
بنى سويف أيمن لطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أسفرت الحملة التى  شنتها لجنة حماية المستهلك التى شكلت بقرار من محافظ بنى سويف،على مركز ومدينة الواسطى شمال بنى سويف،عن تحرير 53 مخالفة متنوعة.
 
وشملت الحملة تحرير 17 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، 23 محضر لمخالفات مخابز (انتاج خبز ناقص، عدم نظافة أدوات العجين ،عدم وجود ميزان حساس، انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم صرف بون)،و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و3 محاضر متعلقة بتجميع اسطوانات بوتاجاز صغيرة، وحيازة سلع مجهولة المصدر، وإدارة منشأة بدون ترخيص،بالإضافة إلى ضبط 60 عبوة زيت فرامل مجهولة المصدر، و20 اسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم  مخصصة للاستخدام المنزلى.
 
من جانبه أوضح اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد فى تصريحات له اليوم الخميس أن المحافظ المستشار هاني عبد الجابر قد أصدر"في وقت سابق" قراراً بتشكيل "لجنة حماية المستهلك والتى تضم الرقابة التموينية، وحماية المستهلك،و مباحث التموين ،والصحة، والطب البيطري وبإشراف وتنسيق كامل مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة،بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى،حيث يتم إعداد تقرير أعمال يومي وعرضه على  المحافظ، نظراً لما لملف التموين من أولوية  في أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.
 
 

 


لجنه حمايه المستهلك

مركز الواسطى شمال بنى سويف

مخالفات تموينية

الطب البيطرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 33 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة