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تحرير 1038 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم

الخميس، 13 يونيو 2019 03:18 م
تحرير 1038 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالفيوم حملات مروريه -ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي

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تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 1038 مخالفة وجنحة مرورية وتنفيذ 1017 حكم فى مجال تنفيذ الأحكام، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة ضمن حملة انضباط .
 
كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، من ضبط قضيتين اتجار بالمخدرات، و81 قضية تموين متنوعة، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره فى قضايا جنائية، ومراقب هارب، و8 قضايا متنوعة فى مجال قضايا المسطحات.
 
كما تمكنت الحملة، من ضبط 77 قضية متنوعة فى مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 349 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين فى مجال إزالة التعديات.
 
 

الفيوم

الحملات الأمنية بالفيوم

حملات الإنضباط

مديرية أمن الفيوم

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