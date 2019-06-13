تحدد مصيرهم 26 سبتمبر .. أبرز 6 معلومات فى قضية "خلية إمبابة الإرهابية"

كتبت هدى أبو بكر

تحسم محكمة النقض مصير المتهمين فى القضية المعروفة بـ "خلية إمبابة الإرهابية" على أحكام الإعدام والمؤبد ضدهم ، فى 26 سبتمبر المقبل ، حيث تقول المحكمة قولها الفصل فى الطعون.

وتأتى أبرز المعلومات حول القضية التى شغلت الرأى العام فى:

1 - رقم القضية وعدد المتهمين بها

حملت القضية رقم 2572 جنايات قسم إمبابة لسنة 2015 ، وتضم 16 متهما.

2 - بداية القضية والاتهامات الموجهة

وقعت أحداثها فى سبتمبر عام 2015 ، وخلال الفترة من 2013 حتى 2015 أنشأ المتهمون جماعة أُسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والاعتداء على الحرية والإضرار بالوحدة الوطنية واستهداف المسيحيين واستحلال دمائهم والإخلال بالنظام العام وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات، فضلًا عن اتهام حيازة الأسلحة النارية.

3 – اعترافات قائد الخلية

اعترف المتم الأول "محمد حمدى زكى" بالتحقيقات بتوليه قيادة جماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة والمواطنين وحيازته أسلحة نارية وذخائرها ومفرقعات والاتجار بها، وأنه فى أعقاب يونيه 2013 ومشاركته بتجمهرات الإخوان، كما اعترف المتهم الثانى الثانى "أنس مصطفى حسين" بانضمامه لجماعة تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة بغرض إسقاط نظام الحكم للبلاد، وحيازته أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات لاستخدامها فى تحقيق تلك الأغراض.

4 - أسماء المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام

محمد حمدى زكى، وأنس مصطفى حسين، ومحمد أحمدعبد الحميد، وإسلام عبد القادر، ومحمود خليفه عبد المجيد، وحسام إبراهيم سيد، وإسلام صابر، ومحمد حسن محمود جاد، وحمدى درويش بيومى، ومحمد محمود عبد المنعم.

5 - الأسلحة والمضبوطات

تم ضبط المتهم الأول وعثر بحوزته على سلاح نارى "مسدس 9مم"، وستين طلقة نارية، وثلاث خزن خاصة به، وخمس طلقات خرطوش، وسلاح أبيض، خنجر، ومبلغ مالى، ووحدة تخزين، وجهاز حاسب الى، وحاسب الى محمول، كما تم ضبط المتهم التاسع وعثر على أربعة أسلحة آلية، وخمس بنادق، أربعمائة وثمانى وسبعين طلقة نارية مختلفة الأعيرة وخزينة خاصة بسلاح نارى، وسلاحين أبيضين، وعصا، وسبعة جراب للاسلحة النارية، وقناع، وأربعة اصدرة واقية، وبتفتيش المتهم الحادى عشر عثر على قرص صلب هارديسك.

كما ضبط بحوزة المتهم الثانى على مائة وثمان وعشرين طلقة جرينوف، وخمس وعشرين طلقة قناصة، وواحد وثمانين طلقة خرطوش، وأربع قنابل غاز، وبتفتيش مسكنه عثر على بندقية قناصة مزودة بتليسكوب والخزينة الخاصة بها، وجهازى لاسلكى، وسبع وخمسين قطعة حديدية خاصة بخزائن الأسلحة النارية، كما تم ضبط المتهم الخامس وعثر على عدد تسع عبوات متفجرة مزودة بفتيل، وعبوة تحوى مادة مفرقعة، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.

6 – مصير المتهمين

تحسم محكمة النقض مصير المتهمين خلال جلسة 26 سبتمبر المقبل، حيث تم حجزها للحكم فى ذلك التاريخ.