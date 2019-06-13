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تجديد حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

الخميس، 13 يونيو 2019 10:51 م
تجديد حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية كلابش - أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس متهمين  15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما بمعرفة النيابة،  بتهمة الإنضمام إلي جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة  للمتهمين خالد محمود وجمال عبد الفتاح، بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 23 مارس لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليهما عدة  جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 

 

 


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