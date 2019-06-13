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بومبيو يحث الهند على فتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية

الخميس، 13 يونيو 2019 02:24 ص
بومبيو يحث الهند على فتح أسواقها أمام الشركات الأمريكية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس، الأربعاء، إن الولايات المتحدة منفتحة على الحوار لتسوية الخلافات التجارية مع الهند بالسماح بفرص أكبر للشركات الأمريكية للوصول إلى الأسواق الهندية.

 

وتشير تعليقات بومبيو، الذي سيزور نيودلهي في وقت لاحق هذا الشهر، إلى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنهاء المعاملة التجارية التفضيلية للهند من الخامس من يونيو بسبب الحواجز التجارية.

 

وقال بومبيو، فى كلمته أمام مجلس الأعمال الأمريكي-الهندي في واشنطن، "نبقى منفتحين على الحوار ونأمل بأن أصدقاءنا في الهند سيتخلون عن حواجزهم التجارية وسيثقون في القدرة التنافسية" لشركاتهم".

 

وتابع: "سنحث أيضا على التدفق الحر للبيانات عبر الحدود.. ليس فقط لمساعدة الشركات الأمريكية.. بل لحماية البيانات وضمان خصوصية المستهلك".

 

وأضاف قائلا "بالحديث عن الخصوصية، نحن حريصون على أن نساعد الهند في إقامة شبكات اتصالات آمنة.. بما في ذلك شبكات الجيل الخامس".

 

وسيقوم بومبيو بجولة تشمل الهند وسريلانكا واليابان وكوريا الجنوبية في الفترة من 24 إلى 30 يونيو.

 


امريكا

الهند

وزير الخارجية الأمريكى

مايك بومبيو

شركات امريكية

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