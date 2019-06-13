بومبيو: واشنطن تعتقد أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين فى خليج عمان

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.
وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس إن الولايات المتحدة خلصت إلى تقييم مفاده أن إيران مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين في خليج عمان.
وأضاف أن التقييم استند إلى معلومات مخابرات ونوع الأسلحة المستخدمة والأسلوب المتطور للهجمات.
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