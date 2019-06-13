بوتين يصل إلى قرغيزستان لحضور قمة منظمة شنجهاى للتعاون

موسكو (أ ش أ)

وصل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إلى قرغيزستان، لحضور الاجتماع الـ19 لمجلس رؤساء الدول الأعضاء لمنظمة شنجهاى للتعاون، المزمع عقده فى العاصمة القرغيزية، بيشكيك، والذى سيستمر لمدة يومين.

وذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية أن الرئيس الروسى سيبدأ زيارته بمحادثات مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ورئيس قرغيزستان سورونباى جينبكوف، وعقب الاجتماعات سيحضر بوتين مأدبة غداء غير رسمية مع رؤساء وفود منظمة شنغهاي للتعاون الأخرى وحفل موسيقى.



ومن المقرر أن يجرى الرئيس الروسى محادثات مع الرئيس الإيرانى حسن روحانى، غدا، ويلتقى فى اجتماع ثلاثي مع قادة الصين ومنغوليا.



وتضم منظمة شنجهاى للتعاون، التى تأسست عام 2001، كلا من روسيا والصين وكازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، فضلاً عن باكستان والهند، اللتان أصبحتا عضوين كاملين عام 2017، وتتخذ أفغانستان وبيلاروسيا وإيران ومنغوليا وضع المراقب.