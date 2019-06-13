بوتين: سندعم رئيس مولدوفا وشركاءه للتخلص من الأقلية المغتصبة للسلطة

موسكو(أ ش أ)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستدعم الرئيس المولدوفى الحالى إيجور دودون، وشركاءه في الائتلاف البرلماني، للتخلص من الأوليجاركية (حكم الأقلية) التى اغتصبت السلطة فى مولدوفا.

وقال بوتين ضمن مقابلة مع قناة "مير" التلفزيونية الروسية، اليوم الخميس، نقلتها وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية: "إننا بلا شك سندعم الرئيس المولدوفي دودون وشركاءه الحاليين في الائتلاف، ليتخلصوا من هؤلاء الناس الذين كانوا يغتصبون السلطة حتى الآونة الأخيرة في مولدوفا"، مقارنا التطورات الأخيرة في مولدوفا بما حدث في أوكرانيا.

وأضاف الرئيس الروسي أن "السلطة في مولدوفا، مثلما حصل الأمر في أوكرانيا، اغتصبتها الأوليجاركية، التي استحوذت على مؤسسات الدولة، وخاصة على أجهزة الأمن والبرلمان والمؤسسات الأخرى".