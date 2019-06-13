سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:10 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: سندعم رئيس مولدوفا وشركاءه للتخلص من الأقلية المغتصبة للسلطة

الخميس، 13 يونيو 2019 03:13 م
بوتين: سندعم رئيس مولدوفا وشركاءه للتخلص من الأقلية المغتصبة للسلطة بوتين
موسكو(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن بلاده ستدعم الرئيس المولدوفى الحالى إيجور دودون، وشركاءه في الائتلاف البرلماني، للتخلص من الأوليجاركية (حكم الأقلية) التى اغتصبت السلطة فى مولدوفا.

وقال بوتين ضمن مقابلة مع قناة "مير" التلفزيونية الروسية، اليوم الخميس، نقلتها وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية: "إننا بلا شك سندعم الرئيس المولدوفي دودون وشركاءه الحاليين في الائتلاف، ليتخلصوا من هؤلاء الناس الذين كانوا يغتصبون السلطة حتى الآونة الأخيرة في مولدوفا"، مقارنا التطورات الأخيرة في مولدوفا بما حدث في أوكرانيا.
وأضاف الرئيس الروسي أن "السلطة في مولدوفا، مثلما حصل الأمر في أوكرانيا، اغتصبتها الأوليجاركية، التي استحوذت على مؤسسات الدولة، وخاصة على أجهزة الأمن والبرلمان والمؤسسات الأخرى".

 


بوتين

مولدوفا

الرئيس المولدوفى

روسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس مولدوفا: زعيم الحزب الديمقراطى وحاشيته يعرضون مليون دولار مقابل اغتيالى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:23 ص

روسيا ترحب بتشكيل الائتلاف الحاكم والحكومة فى مولدوفا

الإثنين، 10 يونيو 2019 11:42 ص

رئيسة وزراء مولدوفا: تم انتخاب البرلمان والحكومة شرعيا ولن نمتثل لقرارات المحكمة الدستورية

الأحد، 09 يونيو 2019 11:00 م

أزمة سياسية فى مولدوفا.. المحكمة الدستورية تعزل رئيس البلاد.. الحاكم المؤقت يحل البرلمان المولدوفى ويدعو لانتخابات رئاسية مبكرة.. الرئيس المعزول يهدد بحشد المتظاهرين بالشارع.. والاتحاد الأوروبى يدعو إلى الهدوء

الأحد، 09 يونيو 2019 03:00 م

محكمة فى مولدوفا تعفى الرئيس من منصبه وتعين رئيسا مؤقتا

الأحد، 09 يونيو 2019 10:18 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة