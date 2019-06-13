بعد هجوم خليج عمان.. جمعية الناقلات: إمدادات النفط للعالم الغربى معرضة للخطر

كتب بلال رمضان

أصدر رئيس جمعية ناقلات إنترتانكو تحذيراً صارخاً اعتراضا على هجوم خليج عمان، وتعرض ناقلتى نفط للضرب، اليوم الخميس، وقال باولو داميكو: "علينا أن نتذكر أن حوالى 30٪ من النفط الخام المنقول بحراً فى العالم يمر عبر المضيق.

وأكد رئيس جمعية ناقلات إنترتانكو، حسبما ذكر موقع "تليجراف": "إذا أصبحت المياه غير آمنة، فإن الإمدادات إلى العالم الغربى بأسره قد تكون فى خطر".

وفى الوقت نفسه، قال ثلاثة وسطاء شحن، إن شركتي دي.اتش.تي هولدنجز وهيدمار المالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتى نفط فى خليج عمان اليوم الخميس.

هذا وتملك دي.اتش.تي أسطولا كبيرا من الناقلات العملاقة وتملك هيدمار مجموعة واسعة من ناقلات النفط. وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهم من فئة سويزماكس القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهم العملاقة أيضا. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعليق.

إنترتانكو، هى الرابطة الدولية لأصحاب ناقلات النفط المستقلين، وهي جمعية تجارية تعمل كصوت لأصحاب ناقلات النفط المستقلين منذ عام 1970، وتمثل مصالح أعضائها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتعمل على دعم شبكات الطاقة العالمية.