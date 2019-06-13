سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:11 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد هجوم خليج عمان.. جمعية الناقلات: إمدادات النفط للعالم الغربى معرضة للخطر

الخميس، 13 يونيو 2019 02:55 م
بعد هجوم خليج عمان.. جمعية الناقلات: إمدادات النفط للعالم الغربى معرضة للخطر ناقلة النفط فى خليج عمان
كتب بلال رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدر رئيس جمعية ناقلات إنترتانكو تحذيراً صارخاً اعتراضا على هجوم خليج عمان، وتعرض ناقلتى نفط للضرب، اليوم الخميس، وقال باولو داميكو: "علينا أن نتذكر أن حوالى 30٪ من النفط الخام المنقول بحراً فى العالم يمر عبر المضيق.

وأكد رئيس جمعية ناقلات إنترتانكو، حسبما ذكر موقع "تليجراف": "إذا أصبحت المياه غير آمنة، فإن الإمدادات إلى العالم الغربى بأسره قد تكون فى خطر".

وفى الوقت نفسه، قال ثلاثة وسطاء شحن، إن شركتي دي.اتش.تي هولدنجز وهيدمار المالكتين لناقلات نفط علقتا الحجوزات الجديدة إلى الخليج عقب هجمات على ناقلتى نفط فى خليج عمان اليوم الخميس.

هذا وتملك دي.اتش.تي أسطولا كبيرا من الناقلات العملاقة وتملك هيدمار مجموعة واسعة من ناقلات النفط. وقال مصدر إن الشركتين علقتا عروض سفنهم من فئة سويزماكس القادرة على نقل مليون برميل وعلى ناقلاتهم العملاقة أيضا. ولم ترد الشركتان حتى الآن على طلب للتعليق.

إنترتانكو، هى الرابطة الدولية لأصحاب ناقلات النفط المستقلين، وهي جمعية تجارية تعمل كصوت لأصحاب ناقلات النفط المستقلين منذ عام 1970، وتمثل مصالح أعضائها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وتعمل على دعم شبكات الطاقة العالمية.

 

 


ناقلتى النفط

شركات شحن النفط

خليج عمان

ناقلات النفط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة