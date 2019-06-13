بعد حادثة طريق الأوتوستراد.. تعرف على وصايا المرور لمنع تكرار حوادث الطرق

كتب عبد الرحمن سيد

تهيب الإدارة العامة للمرور، بجميع السائقين الالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدي السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين لمنع انقلاب المركبات بعد حادث طريق الأوتوستراد، حرصًا على سلامتهم للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنها:

1- السير بسرعات منخفضة وعدم القيادة بسرعات جنونية

2- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة

3- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة

4- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز

5- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40-50 مترا" بسرعة 100 كم.

6- تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

7- عدم السير بسرعات عالية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق

8- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق في الحالات التي يمنع فيها التخطي

9- منع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية

10- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين