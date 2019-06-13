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بعد ارتفاع عددهم لـ198.. صحة أسيوط: خروج كل مصابى "تسمم الترمس"

الخميس، 13 يونيو 2019 03:28 م
بعد ارتفاع عددهم لـ198.. صحة أسيوط: خروج كل مصابى "تسمم الترمس" محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط
أسيوط - محمود عجمى - هيثم البدرى

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قال الدكتور محمد المصطفى، مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة أسيوط ، إنه تم أخذ عينات من مصابى حفل الزفاف الذين أصيبوا بحالة تسمم إثر تناولهم  "ترمس"، وإرسالها إلى المعامل لتحليلها، لافتًا إلى أنه تم متابعة جميع الحالات وإعطائهم الأدوية والعلاج اللازم، حتى تماثلوا للشفاء وبعد الملاحظة والمتابعة تم خروج جميع الحالات التى وصلت إلى 198 حالة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامة حجازى، مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بأسيوط، أنه تم خروج جميع حالات التسمم التي أصيب بها 198 شخصا من أهالي قرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط، إثر تناولهم طعاما فاسدا "ترمس" فى أحد الأفراح.

وتابع مدير عام الإدارة العامة للشئون الوقائية والرعاية الأساسية بمديرية الصحة بأسيوط، أن مستشفي ديروط المركزي استقبل الحالات منذ الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس، وتم توقيع الكشف الطبي علي المصابين منهم 93 حالة باطنة، و105 حالات أطفال، وتم وضعهم تحت الملاحظة حتى استقرار حالتهم وخروجهم جميعًا بعد تماثلهم للشفاء، باستثناء حالة واحدة لوفاة طفلة عمرها 3 سنوات.

وأضاف الدكتور أسامة حجازى، أن فريقا وقائيا بمديرية الصحة توجه إلي قرية السرقنا، وتم أخذ عينات من المنزل الذى شهد عقد الفرح به لتحليل البكتريولوجي والكيماوى،  كما تم أخذ عينات من المصابين لفحصها وتم إرسالها للمعامل المركزية بوزارة الصحة.

وكان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الإجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الإسعافات الأولية.

وأجري اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، زيارة لمستشفى ديروط المركزي للاطمئنان على حالة المصابين بتسمم إثر تناولهم طعام فاسد (ترمس) في أحد الأفراح بقرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط .

رافقه خلال الجولة اللواء علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط وكان في استقبالهم الدكتور رمضان محمد أحمد مدير المسستشفى والدكتور راضي محمود عمر مدير الإدارة الصحية بديروط والدكتور محمد المصطفى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة وفريق من الطب الوقائي.

وتفقد محافظ أسيوط، المستشفى واطمأن علي حالة المصابين والاطمئنان على تقديم كافة الرعاية الصحية لهم، مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى والتأهب التام لاستقبال أية حالات أخرى مصدرًا توجيهاته بمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الأمر، مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجوار أبنائها وتقديم كافة المساعدات الطبية المتاحة والممكنة لحين استقرار حالة المصابين الصحية.

وكان العميد حمدى هاشم، رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط،  قد تلقى إخطارا من مأمور مركز الشرطة، يفيد بوصول نحو 100 حالة مصابة بتسمم غذائى إلى مستشفى ديروط المركزى.

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (1)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (2)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (3)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (4)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (5)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (6)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (7)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (8)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (9)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (10)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (11)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط 

 

محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط (12)
محافظ أسيوط يزور مصابين التسمم بمستشفى ديروط

ترمس

تسمم الترمس

حالات التسمم بالترمس

محافظ اسيوط

تسمم

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