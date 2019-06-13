بريطانيا توافق تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس" إلى الولايات المتحدة

وكالات

وافقت الحكومة البريطانية، اليوم، الخميس، على تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلن وزير الداخلية البريطانى، ساجد جاويد، مشيرا إلى أن المحاكم سيتعين عليها أن تقرر الخطوة التالية.

وقال وزير الداخلية البريطانى، لهيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سي"، إن المواطن الأسترالى أسانج (47 عاما): "وراء القضبان حقا".

وأوضح وزير الداخلية البريطانى، حسبما نقل موقع "الشرق الأوسط" أن "هناك طلب تسليم من الولايات المتحدة سيتم عرضه على المحاكم غدا، ولكننى وقعت أمس على أمر التسليم واعتمدته".

ومن المتوقع أن يطعن محامو الدفاع عن مؤسس موقع ويكيليكس على قرار وزير الداخلية البريطانى، مما يمهد الطريق أمام عملية استئناف طويلة فى المحاكم البريطانية.

وأوقف جوليان أسانج بعد 7 سنوات من اللجوء فى سفارة الإكوادور فى لندن، فى 11 أبريل الماضى من قبل السلطات البريطانية التى سجنته مباشرة، ثم حكمت عليه بالحبس 50 أسبوعاً فى الأول من مايو، لانتهاكه شروط الكفالة.

ويطالب القضاء الأميركى بتسليمه إلى الولايات المتحدة، ووجه إليه التهم بموجب قانون مكافحة التجسس.

وتتهم السلطات الأميركية، الأسترالي، بأنه عرض بعض مصادرهم للخطر، بنشره فى عام 2010 على موقع "ويكيليكس" 250 ألف برقية دبلوماسية ونحو 500 ألف وثيقة سرية حول أنشطة الجيش الأميركى فى العراق وأفغانستان.

ونقل أسانج، الذى كان محتجزاً فى سجن "بلمارش" الذى يخضع لحراسة مشددة، إلى وحدة طبية فى السجن، بسبب مخاوف على حالته الصحية.