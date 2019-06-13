بريطانيا: اعتداءات مليشيات الحوثى على مطار أبها غير مقبولة

وكالات

أدانت الحكومة البريطانية الاعتداء الإرهابى الذى تعرض له مطار أبها الدولى بصاروخ أطلقته مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانى أندرو موريسون، فى بيان رسمى اليوم الخميس، عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التى استهدفت المدنيين.

وشدد أندرو، حسبما ذكرت "واس" على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيًا، مؤكداً ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام فى اليمن بقيادة الأمم المتحدة.