سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

بريطانيا: اعتداءات مليشيات الحوثى على مطار أبها غير مقبولة

الخميس، 13 يونيو 2019 03:27 م
بريطانيا: اعتداءات مليشيات الحوثى على مطار أبها غير مقبولة مليشيات الحوثى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت الحكومة البريطانية الاعتداء الإرهابى الذى تعرض له مطار أبها الدولى بصاروخ أطلقته مليشيات الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران وأدى إلى إصابة 26 شخصًا من ضمنهم أطفال ونساء من جنسيات مختلفة.

وأعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطانى أندرو موريسون، فى بيان رسمى اليوم الخميس، عن قلق بلاده البالغ إزاء التصرفات الحوثية العدوانية التى استهدفت المدنيين.

وشدد أندرو، حسبما ذكرت "واس" على أن هذه الاعتداءات غير مقبولة نهائيًا، مؤكداً ضرورة ممارسة الأطراف لضبط النفس والتزامهم بعملية السلام فى اليمن بقيادة الأمم المتحدة.

 


بريطانيا

مليشيات الحوثى

مطار ابها

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبو الغيط يدين استهداف ميليشيات الحوثيين لمطار أبها بالسعودية

الخميس، 13 يونيو 2019 03:14 م

بلجيكا تدين هجوم ميلشيات الحوثى وتطالب باحترام القانون الدولى

الخميس، 13 يونيو 2019 12:22 م

مقالات صحف الخليج.. محمد عاكف جمال: ترامب و"عظمة أمريكا".. جميل مطر: ترامب.. كاتب الرواية أم أحد أبطالها؟.. صالح القلاب: مفاوضات روسية ـ أمريكية ـ إسرائيلية: سوريا إلى أين؟.. عبده خال: إيران تلبس قفاز الحوثيين

الخميس، 13 يونيو 2019 10:15 ص

صحيفة سعودية: الاعتداء الحوثى الإرهابى على مطار أبها لن يمر مرور الكرام

الخميس، 13 يونيو 2019 09:40 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة