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برامج توعوية بحقول المحاصيل البستانية لمواجهة جفاف أشجار الفاكهة

الخميس، 13 يونيو 2019 12:36 م
برامج توعوية بحقول المحاصيل البستانية لمواجهة جفاف أشجار الفاكهة أشجار فاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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واصلت الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، تكثيف برامجها وحملاتها الإرشادية والتوعوية الفنية الخاصة بمرض جفاف وموت الأفرع فى أشجار الفاكهة، لحد من تأثيرها على أشجار الفاكهة، فى إطار الحملة الإرشادية للإدارة المركزية للبساتين  لرفع كفاءة وجودة المحاصيل البستانية كما وكيفا وزيادة نسبة الإنتاج والتصدير.

وأكد التقرير، أن اللجان تعمل على تقديم جميع التوصيات الفنية والإرشادات للمزارعين، واتباع النظم السليمة لحماية النباتات من التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر المحاصيل الزراعية من قلة الإنتاج وتساقط الثمار، كما تعمل  اللجان على رصد الحالة المرضية والحشرية للمحاصيل على أرض الواقع، وسرعة التدخل والعلاج من خلال لجان متخصصة تتوجه إلى الحقول مباشرة.

 وتابع التقرير، أن اللجان تعمل أيضا على رصد كل المشكلات التى تواجه المزارعين بالمحافظات المختلفة، والتوجيه بحلها بشكل فورى، كما تعقد اللجان ندوات إرشادية فى القرى والحقول  للمزراعين، وهناك برامج إرشادية متخصصة على أعلى مستوى، يقدمها مجموعة من أساتذة مركز البحوث الزراعية متخصصون فى أمراض النبات والعمليات الزراعية الإرشادية بقرى المحافظات.


المحاصيل البستانية

أشجار الفاكهة

المحاصيل الزراعية

الارشاد الزراعى

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