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بدء مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح"

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 م
بدء مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بـ"أحداث مسجد الفتح" المستشار شبيب الضمرانى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، والمنعقدة بطرة، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة إجراءات محاكمة 46 متهما بأحداث مسجد الفتح.
 
عقدت الجلسة بعضوية المستشارين خالد عوض وايمن البابلى وأمانة سر عمر عاشور.
 
جدير بالذكر أن المحكمة قد  قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة مابين السجن المؤبد والمشدد على المتهمين.
 
كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهى الجرائم التى جرت على مدى يومى 16 و17 أغسطس عام 2013.
 
 

محاكمة المتهمين باحداث الفتح

مسجد الفتح

جنايات القاهرة

المستشار شبيب الضمرانى

محكمة

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