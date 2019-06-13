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انطلاق فعاليات اليوم الثانى من المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد

الخميس، 13 يونيو 2019 09:44 ص
انطلاق فعاليات اليوم الثانى من المنتدى الأفريقى لمكافحة الفساد المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ
كتب إبراهيم قاسم - تصوير كريم عبد العزيز

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بدأت، منذ قليل، فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ، من خلال انطلاق الجلسة الأولى، التى تتضمن كلمة للمستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات للحديث حول تقييم جهود القارة فى مكافحة الفساد.

ويتضمن اليوم الثانى من المنتدى 3 جلسات، حيث تأتى الجلسة الأولى بعنوان "آليات مكافحة الفساد على المستوى القارى"، وذلك لمناقشة جهود الدول فى مكافحة الفساد، فضلا عن دور المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى مواجهة الفساد بأفريقيا، بجانب استعراض الدروس المستفادة من بعض تجارب الدول.

وتأتى الجلسة الثانية بعنوان "تنمية قدرات الموارد البشرية فى مختلف أوجه مكافحة الفساد بالقارة الأفريقية"، وذلك بهدف الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة فى محاربة الفساد فى الدول الأفريقية.

والجلسة الثالثة تعقد تحت عنوان "دعم التنسيق الحكومى الأفريقى البينى فى مكافحة الفساد" وتناقش تعزيز التنسيق والتعاون لمكافحة الفساد ماليا وقانونيا وأمنيا فى أفريقيا، وآليات وتجارب استرداد الأموال، ومكافحة الفساد وصور الجريمة المنظمة والتى من بينهت الاتجار فى البشر والأعضاء والهجرة غير الشرعية.

وفى ختام اليوم الثانى من المنتدى تعقد جلسة بعنوان "دور الإرادة السياسية فى إنجاح جهود مكافحة الفساد فى القارة الأفريقية"، ثم إصدار التوصيات وفقا للدوا المشاركة فى المنتدى.

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المنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد بشرم الشيخ
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 9.14.42 AMجانب من المنتدى
 
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الحضور
 
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جانب من المؤتمر 
 
WhatsApp Image 2019-06-13 at 9.15.02 AM
جانب من مؤتمر شرم الشيخ لمكافحة الفساد 

المنتدى الافريقى لمكافحة الفساد

مكافحة الفساد

شرم الشيخ

اليوم الثانى للمنتدى الافريقى

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