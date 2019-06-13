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انطلاق فعاليات التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب

الخميس، 13 يونيو 2019 12:18 م
انطلاق فعاليات التدريب المشترك لدول تجمع الساحل والصحراء بقاعدة محمد نجيب التدريب المشترك لدول الساحل والصحراء
كتب زكى القاضى

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انطلقت فعاليات التدريب المشترك فى مجال مكافحة الإرهاب بين عناصر من دول تجمع الساحل والصحراء، والذى يستمر حتى العشرين من يونيو الجارى بقاعدة محمد نجيب العسكرية، ويشارك فى التدريب عناصر من القوات الخاصة لكلاً من مصر وتوجو ضمن المجموعة الثانية، وكانت المجموعة الأولى للتدريب تضمنت مشاركة مصر والسودان ونيجيريا وبوركينا فاسو العام الماضى.

بدأ التدريب بتنظيم معرض للأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب، ويشمل البرنامج المخطط التدريب على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن، كما يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد مع قوات الدول الصديقة والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض .

ويتضمن التدريب مشاركة مختلف الدول الأعضاء فى تجمع الساحل والصحراء مقسمة إلى عدة مجموعات  تنفذ على مراحل زمنية مختلفة، بما يساهم فى دعم أمن واستقرار القارة الإفريقية ومواجهة التهديدات والتحديات التى تتعرض لها دول القارة .

يأتى التدريب فى إطار اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بدعم علاقات التعاون العسكرى مع الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة خاصة فى ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقى لعام 2019.

 


الساحل والصحراء

محمد نجيب

الاتحاد الافريقى

القوات المسلحة

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