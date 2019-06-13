انخفاض الريال الإيرانى بعد حادثة الناقلتين فى بحر عمان

كتب وكالات

تراجع سعر صرف العملة الإيرانية فى السوق السوداء، الخميس، مع تصاعد التوترات فى مياه الخليج، إثر تعرض ناقلتى نفط لانفجارين كبيرين فى مياه بحر عُمان من قبل جهة مجهولة حتى الآن، بحسب "روسيا اليوم".

وجرى تداول العملة الإيرانية اليوم عند 13.6 ألف ريال للدولار، بعدما تم تداولها أمس عند مستوى 12 ألف ريال للدولار الواحد.

وجاء الهبوط بعد تعرض ناقلتى نفط اليوم لانفجارين فى خليج عمان بالقرب من سواحل إيران، ويأتى ذلك بعد فترة قصيرة من تعرض ناقلات نفط بالقرب من إمارة الفجيرة، التى تعد أحد أكبر مراكز تزويد السفن بالوقود فى العالم، لهجمات تخريبية.ش