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انخفاض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو مجددا بسبب ألمانيا

الخميس، 13 يونيو 2019 12:39 م
انخفاض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو مجددا بسبب ألمانيا اليورو _ أرشيفية
(رويترز)

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أظهرت بيانات اليوم الخميس أن الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو تراجع للشهر الثاني على التوالي في أبريل بسبب انخفاض حاد في ألمانيا وتراجع طفيف في إيطاليا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن الإنتاج في دول منطقة اليورو التسع عشرة انخفض 0.5% عن الشهر السابق بما يتماشى مع توقعات السوق، وهبط بنسبة 0.4 % على أساس سنوى.

يأتى الانخفاض الشهرى فى أبريل عقب تراجع بنسبة 0.4 % للإنتاج الصناعي فى مارس وقراءة مستقرة في فبراير.

وجاء التراجع نتيجة هبوط إنتاج السلع الاستهلاكية المعمرة 1.7%، وهو ما طغى على انتعاش سجله إنتاجها فى مارس وانخفض إنتاج السلع الوسيطة والسلع الرأسمالية و1% و1.4% على الترتيب.

عانت ألمانيا، أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، من انخفاض نسبته 2.3 %، في حين تراجع الإنتاج في إيطاليا، ثالث أكبر اقتصاد بالمنطقة، للشهر الثاني على التوالي وبنسبة 0.7 %، وارتفع الإنتاج في فرنسا، ثانى أكبر اقتصاد بمنطقة العملة، 0.4%.


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