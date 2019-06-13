انتهاء تصحيح إجابات امتحان العربى للثانوية العامة خلال أيام.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

قالت مصادر مسئولة، إن كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة العربية لامتحانات الثانوية العامة ومن المقرر إعلان نسبة نجاح العينة قريبا.

وأضافت المصادر أن الكنترولات من المقرر أن تنتهى من التصحيح الشامل للمادة اى جميع كراسات الإجابة خلال أيام قد يكون منتصف الأسبوع المقبل.

وأوضحت المصادر أن التصحيح يشير بشكل منضبط ويتفقد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خالد عبد الحكم اليوم كنترول الإسماعيلية للاطمئنان على سير العمل.