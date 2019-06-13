انتحار شاب شنقا داخل منزله فى قنا

قنا - وائل محمد

لقى شاب مصرعه شنقًا بعدما غافل أسرته وانتحر باستخدام حبل داخل غرفته بقرية قصير بخانس التابعة لمركز أبو تشت شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبو تشت، بالعثور على جثة "إسلام.ع" 21 سنة طالب بمعهد الحاسب الآلى معلقًا فى سقف حجرته بمنزل الأسرة بقرية قصير بخانس.

وتبين من التحريات الأولية، بإشراف اللواء محمود حسين مدير المباحث أن المجنى عليه أصيب بحالة اكتئاب حادة منذ عدة شهور، فأقدم على الانتحار للتخلص من حياته بأن غافل أسرته وعلق حبل فى سقف حجرته وانتحر ليأسه من الشفاء، تحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.