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اليوم.. طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ

الخميس، 13 يونيو 2019 05:00 ص
اليوم.. طلاب الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية يؤدون امتحان التاريخ طلاب الثانوية الأزهرية - صورة أرشيفية
كتب لؤى على

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يواصل اليوم الخميس طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية القسم الأدبى امتحانات نهاية العام، حيث يؤدى طلاب القسم الأدبى فى الشهادة الثانوية، امتحان مادة التاريخ باللجنة الأولى، وتبدأ اللجنة الساعة التاسعة وتستمر حتى الثانية عشر .

 

وتستمر امتحانات الثانوية الأزهرية حتى يوم 29 يونيو المقبل، ويشارك فيها 154954 ألف طالب وطالبة من الثانوية الأزهرية بقسميها العلمى والأدبى، من بينهم 103067 طالبًا فى القسم الأدبى، و51887 طالبًا فى القسم العلمى، بالإضافة إلى 155 طالبا بمعهد العلوم الإسلامية.


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