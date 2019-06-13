اليوم.. المجمع المقدس يصدر قرارات هامة بعد التصويت عليها فى الجلسة الختامية

سارة علام

يصدر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الخميس، قرارات جديدة بعد انتهاء الجلسة الختامية التى بدأت صباح اليوم برئاسة البابا تواضروس الثاني بدير الأنبا بيشوي بحضور 113 مطران وأسقف من إجمالى 128 أسقفا بمصر والمهجر.

سبق الجلسة الختامية، اجتماعات للجان المجمعية المختلفة من بينها لجنة المهجر التى تنظر فى شئون الكنائس القبطية بـ60 دولة حول العالم، ولجنة الرهبنة وشئون الأديرة المختصة بإصدار قرارات الاعتراف بالأديرة الجديدة وكذلك شروط الرهبنة القبطية وضبط الحياة الرهبانية ولجنة السكرتارية وكذلك لجنة الطقوس ولجنة الإيمان والتشريع.

من المنتظر أن تصدر عن كافة اللجان مقترحات يجري التصويت عليها فى الجلسة الختامية وتعتمد رسميا بتوقيع البابا تواضروس الثانى بطريرك الكنيسة القبطية ورئيس المجمع المقدس بصفته.

كشف مصدر رسمى بالكنيسة أن الاعتراف بأديرة جديدة تتصدر قرارات لجنة الأديرة وشئون الرهبنة التى تخضع كافة الأديرة التى تشرف عليها الكنيسة لشروط الاعتراف الكنسي وتعرض اللجنة تقارير عن الأديرة الجاهزة للاعتراف على المجمع المقدس للتصويت عليها