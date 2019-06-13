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"اليوم السابع": أمم أفريقيا 2019.. معجزة مصرية فى 6 أشهر

الخميس، 13 يونيو 2019 10:44 م
"اليوم السابع": أمم أفريقيا 2019.. معجزة مصرية فى 6 أشهر اليوم السابع

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يسلط عدد "اليوم السابع" الصادر، غدًا الجمعة، الضوء على عددٍ من القضايا القضايا الهامة، وفى مقدمتها ملفات خاصة حول تنظيم مصر لبطولة الأمم الأفريقية، وتغطية شاملة لامتحانات الثانوية العامة.

 

وإلى أهم العناوين:

مصر تقدر.. كيف نجحت الدولة فى تحدى الاستعداد والتجهيز لبطولة قارية فى وقت قياسى؟!.. أمم أفريقيا 2019.. معجزة مصرية فى 6 أشهر.. الدول تحتاج لسنوات والقاهرة فعلتها فى شهور.. تطوير شامل فى الاستادات والملاعب وإنشاء تطبيق تذكرتى لأول مرة ومفاجآت فى البث التليفزيونى ومعايير خاصة لاختيار المتطوعين واستعدادات مكثفة فى المطارات والفنادق والمواصلات

 

السيسى يستقبل رئيس البرلمان الليبى عقيلة صالح ويؤكد: موقف مصر ثابت بدعم الجيش الوطنى الليبى للقضاء على الإرهاب.. الرئيس لـ«عقيلة صالح»: مستعدون لتقديم كل الإمكانات الضرورية من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على تسوية الأزمة ورئيس البرلمان الليبيى يشيد بالدور المصرى فى تثبيت السلم والاستقرار ويطلع الرئيس على مستجدات الأوضاع على الساحة

 

عقيلة صالح: هشام عشماوى كنز معلومات لمصر عن التنظيمات الإرهابية وتمويلها

 

20 حالة غش إلكترونى فى أول أسبوع بامتحانات الثانوية.. لتصدى لمحاولات غش بلجان أولاد الذوات.. وغلق جروبات على الواتس.. واختفاء التسريب

 

فزع عالمى بعد انفجار ناقلتى نفط فى خليج عمان.. لبحرية البريطانية: كنا على علم بالحادث.. الأسطول الأمريكى: قدمنا المساعدة.. والنفط يرتفع لـ62 دولارًا

 

مفاجأة.. قاعدة بيانات كاملة عن حجم الاقتصاد غير الرسمى أكتوبر المقبل.. «الإحصاء» يعد البيانات ضمن نتائج «التعداد الاقتصادى»

السجون تفرج عن  سجينا بموجب 685 عفو رئاسى وشرطى

 

إخلاء سبيل منى فاروق وشيما الحاج بعد قبول الاستئناف على حبسهما

 

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امم افريقيا

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اخبار بطولة افريقيا

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