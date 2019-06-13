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اليوم.. استكمال محاكمة المطربة شيما لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب

الخميس، 13 يونيو 2019 02:00 ص
اليوم.. استكمال محاكمة المطربة شيما لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب محكمة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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تستكمل اليوم الخميس محكمة جنح العجوزة جلسة محاكمة المطربة "شيما" بطلة كليب "عندى ظروف"، و11 فتاة أخرى، بتهمة ممارسة أعمال الدعارة والفجور، ضمن شبكة دولية للاتجار فى البشر وتسهيل الدعارة.

وأحالت النيابة العامة صاحب الكافيه وشقيقه إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى البشر، وجلب المخدرات من الخارج وترويجها محليا.

كانت تحقيقات القضية قد كشفت أن صاحب كافيه فى المهندسين، يُدعى "أ. م. ا"، هو المتهم الرئيسى فى واقعة تشكيل عصابة للاتجار فى البشر، عن طريق استقطاب الفتيات، ومنهم المطربة شيما بطلة كليب "عندى ظروف"، بمساعدة شقيقه واثنين من القوادين، ودفعهن لممارسة أعمال منافية للآداب، إضافة إلى استخدامهن فى توزيع المخدرات على الزبائن.

 


دعارة

اعمال منافية للأداب

تجارة المخدرات

الاتجار بالبشر

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