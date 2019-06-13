الين يرتفع مع تضرر المعنويات وبيانات الوظائف تؤثر سلبا على الدولار الأسترالي

(رويترز)

ارتفع الين اليوم الخميس مع تسبب تبدد الآمال فى إبرام الولايات المتحدة والصين اتفاقا تجاريا هذا الشهر فى مجموعة العشرين واحتجاجات شعبية كبيرة فى هونج كونج فى دفع المستثمرين إلى شراء أصول الملاذ الآمن.

واقترب الين من أعلى مستوى فى أسبوع مقابل الدولار مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 108.295.

ومقابل الدولار الأسترالي، صعد الين لأعلى مستوى منذ انهيار وجيز سجله فى يناير كانون الثاني، وتضرر الدولار الأسترالي، الذى يعتبر مقياسا للإقبال على المخاطر العالمية، أيضا بفعل بيانات وظائف يُنظر إليها على أنها تشكل ضوءا أخضر لخفض مبكر لأسعار الفائدة.

وهبط الدولار الأسترالى 0.3 % مقابل الدولار الأمريكى إلى 0.6911 دولار أمريكى بينما تراجع مقابل الين 0.6% إلى 74.80 ين.

وتراجع مؤشر الدولار، الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات منافسة، إلى 96.929، بينما ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1297 دولار فى بداية هادئة لجلسة التداولات فى لندن.

وتراجع مؤشر الدولار إلى 96.459 يوم الاثنين وهو أدنى مستوياته منذ أواخر مارس آذار بعد انخفاض حاد فى عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل.

وتراجعت العوائد قرب أدنى مستوى فى عامين الأسبوع الماضى بعد تقرير ضعيف للوظائف الأمريكية عزز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطى الاتحادى (البنك المركزى الأمريكي) لأسعار الفائدة.

وواصل الجنيه الاسترلينى التعرض لضغوط ناجمة عن الضبابية التى تكتنف انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبى والتنافس على زعامة حزب المحافظين على الرغم من أن العملة ما زالت مستقرة ضمن نطاقات التداول التى سجلتها فى الآونة الأخيرة، وفى التعاملات المبكرة اليوم، تراجع الاسترلينى 0.2 بالمئة إلى 1.2667 دولار.