سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 11:35 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اليابان: خامنئى ينفى نية إيران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها

الخميس، 13 يونيو 2019 10:33 ص
اليابان: خامنئى ينفى نية إيران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها شينزو آبى رئيس الوزراء اليابانى
طوكيو (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقل رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، اليوم الخميس، عن الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله على خامنئى، قوله إنه لا نية لدى طهران لصنع أسلحة نووية أو استخدامها.

وقال آبى للصحفيين فى طهران فى أعقاب اجتماع مع خامنئى، "قال الزعيم الأعلى خامنئى إن البلاد لن تصنع أو تمتلك أو تستخدم أسلحة نووية ولا ينبغى لها ذلك"، وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية العامة تصريحات آبي.

وأبلغ الزعيم الإيرانى الأعلى آية الله علي خامنئي، رئيس الوزراء الياباني بأنه لا يصدق عرض ترامب إجراء "مفاوضات صادقة" مع طهران.

وأوضح لرئيس الوزراء اليابانى، بأن وعد ترامب عدم السعى لتغيير النظام فى إيران كذبة، وأنه لا يرى أن ترامب يستحق رسالة من طهران.وأضاف فى حديثه مع رئيس الوزراء اليابانى، بأن طهران لن تتفاوض مع أمريكا.


اليابان

أخبار اليابان

خامنئى

إيران

صنع أسلحة نووية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس الغد لطيف شمالا حار على جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 35 درجة

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

محمد رمضان "بابا" يتصدر تريند يوتيوب فى العالم العربى

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

ليفربول يواجه نوريتش سيتي فى افتتاح الدوري الانجليزي

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طارق عامر يترأس وفد مصر فى اجتماعات بنك التنمية الأفريقى فى غينيا الاستوائية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

طائرات الاحتلال الإسرائيلى تقصف جنوب قطاع غزة دون إصابات

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

ريال مدريد يحطم رقمه القياسى فى الانتقالات خلال 12 يوما

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

بزنس قاعات الأفراح يدمر الرقعة الزراعية بالشرقية.. واصحابها يحصدون الملايين

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

720 مليون مشاهدة لخدمة فيس بوك Watch للفيديوهات شهريًا

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

صحتك فى وصفة.. الطماطم وزيت الزيتون لعلاج دوالى الساقين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة