النيابة: ماس كهربائى وراء حريق مخزن بلاستيك بالسلام

كتب أحمد حسنى

أوضحت المعاينة الأولية لنيابة السلام، لموقع حريق مخزن أدوات بلاستيك بالسلام، لوجود ماس كهربائى، أدى لاشتعال النيران داخل المخزن.

كان فريق من نيابة السلام، انتقل لمعاينة حريق مخزن أدوات بلاستيك، بمنطقة النهضة فى السلام، وتمكنت قوات الحماية المدنية، من إخماد الحريق داخل المخزن، ومنعوا امتداده للعقارات المجاورة.

وكانت بداية الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق داخل مخزن للأدوات البلاستك، وعلي الفور تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وكذلك الدفع بسيارات إسعاف، وفرض كردون أمني لمنع وصول الحريق للمباني المجاورة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.