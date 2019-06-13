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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث فى مقتل شاب بالسلام

الخميس، 13 يونيو 2019 07:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى وتحريات المباحث فى مقتل شاب بالسلام جثة - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة السلام، باستعجال تحريات المباحث، وتقرير الصفة التشريحية، فى واقعة مقتل شاب على يد متهمين بمنطقة النهضة فى مدينة السلام.

كانت الأجهزة الأمنية، قد نجحت فى القبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة النهضة بمدينة السلام. وأمرت نيابة السلام، بتفريغ كاميرات المراقبة، بمحيط واقعة مقتل شاب بأحد شوارع مدينة النهضة بالسلام، لتحديد هوية المتهمين.

وكشف مصدر أمنى، بأن المجنى عليه هو "م.م"، وتوصلت تحريات المباحث، إلى تورط عاطلين بالهجوم على المجنى عليه، بالطريق العام، وسددا له عدة طعنات وفرا هاربين.

ترجع الواقعة بتلقى غرفة عمليات النجدة، بلاغاً من الأهالى، يفيد قيام عاطلين، بتسديد عدة طعنات لشاب عشرينى، حتى لفظت أنفاسه الأخيرة، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.


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