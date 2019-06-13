النيابة تأمر بضبط قائد الجرار بعد دهسه لفتاة بقرية ميت سهيل بالشرقية

الشرقية-فتحية الديب

أمرت نيابة منيا القمح بالشرقية، اليوم، برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس قائد الجرار الذى صدم فتاة أثناء سيرها بمدخل قرية ميت سهيل، وتوفيت وفر هاربا بعد الحادث.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد مصرع"رحاب جاد" 28 سنة مترجمة من قرية ميت سهيل، وتبين أثناء سيرها بالقرية صدمها جرار تابع للوحدة المحلية بميت سهيل، وتوفيت متأثرة بإصابتها، وبالعرض علي النيابة العامة صرحت بالدفن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 22008 جنح منيا القمح، وتم التحفظ علي الجرار.