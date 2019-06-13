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المرور يضبط 3360 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة

الخميس، 13 يونيو 2019 10:34 ص
المرور يضبط 3360 مخالفة مرورية بمحاور وميادين الجيزة خلال 24 ساعة حملة مرورية - صورة أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية بمحاور وميادين المحافظة لرصد كل المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أى حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.
 
وتمكنت الإدارة بإشراف اللواء علاء متولى مدير المرور خلال الـ24 ساعة الماضية، من رصد 3360 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 73 مخالفة تجاوز سرعات و1539 مخالفة نموذج 125.
 
كما تم رصد 65 مخالفة بمطالع ومنازل الكبارى "موقف عشوائى"، وتم حجز 22 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و35 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، و58 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 70 دراجة بخارية وسيارة.

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