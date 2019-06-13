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المتهم بسرقة سيارة فى النزهة يعترف: بكسر زجاج العربية وبسرق اللى جواها

الخميس، 13 يونيو 2019 12:00 ص
المتهم بسرقة سيارة فى النزهة يعترف: بكسر زجاج العربية وبسرق اللى جواها سرقة سيارة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عاطل متهم بسرقة سيارة بمنطقة النزهة، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى سرقة السيارات المركونة فى الشوارع بأسلوب كسر الزجاج والاستيلاء على ما بداخلها.

 وأضاف المتهم أنه يراقب السيارة قبل سرقتها والتأكد من أن مالكها غير موجود بها، ثم سرقتها بأسلوب كسر الزجاج الخلفى، بعد التأكد من عدم وجود أشخاص فى الشارع المركونه فيه السيارة قائلا " بكسر زجاج العربية وبسرق اللى جواها".

ونجحت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة، اثناء متابعة الحالة الأمنية بدائرة القسم، بعدما إشتبهوا بأحد الأشخاص أثناء تواجده داخل سيارة بها تلفيات عبارة عن كسر بالزجاج الجانبى، وحال مشاهدته للقوات قام بالفرار هرباً فقاموا بملاحقته وتمكنوا من السيطرة عليه وضبطه، وتبين أنه "عاطل 55 سنة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، سبق إتهامه فى 30 قضية" وبحوزته حقيبة بداخلها (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" - مبلغ مالى - بعض الأوراق الخاصة).

وبمواجهته أقر بسرقة الحقيبة المضبوطة، بحوزته من داخل السيارة المشار إليها بأسلوب "كسر الزجاج"، وأمكن التوصل للمجنى عليه وباستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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