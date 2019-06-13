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المؤشر الرئيسى للبورصة ينهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء

الخميس، 13 يونيو 2019 02:53 م
المؤشر الرئيسى للبورصة ينهى تعاملات الأسبوع بالمنطقة الخضراء البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً وسط عمليات شراء المصريين والعرب، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 97 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 759.794 مليار جنيه.
 
وبلغ حجم التداول على الأسهم 105.2 مليون ورقة مالية بقيمة 559.7 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.9 ألف عملية لعدد 174 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.74% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 33.26%، والعرب على 7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 48.07% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.92%.
 
ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع 47.4 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 6.1 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 634 ألف جنيه، 8.3 مليون جنيه، 27.1 مليون جنيه، على التوالى.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 14180 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2120 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 17493 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 605 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1546 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 451 نقطة.
 
وارتفعت أسهم 59 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 66 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.
 

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