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الكويت تنفى ما تردد حول إعلانها حالة الاستعداد القصوى جراء حادثى خليج عمان

الخميس، 13 يونيو 2019 03:04 م
الكويت تنفى ما تردد حول إعلانها حالة الاستعداد القصوى جراء حادثى خليج عمان استهداف ناقلة نفط
الكويت (أ ش أ)

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نفى مركز التواصل الحكومى الكويتى اتخاذ أية إجراءات غير اعتيادية، مؤكدًا أن الدولة لم تعلن عن حالة الاستعداد القصوى كما تداولت بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى.

وقال رئيس المركز الناطق الرسمى باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم - فى بيان صحفى اليوم الخميس "إنه لا صحة للأخبار المتداولة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن إعلان حالة الاستعداد القصوى فى البلاد".


وكان عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعى، قد تداولت خبرًا في وقت سابق اليوم، مفاده أن الكويت أعلنت حالة الاستعداد القصوى؛ إثر حادث هجوم تعرضت له ناقلتى نفط فى خليج عمان.


يشار إلى أن هيئة السلامة البحرية البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم، أن حادثين وقعا في خليج عمان، مطالبة بتوخي الحذر الشديد وسط تصاعد التوترات في المنطقة، حيث شب حريق بناقلة نفط ترفع علم جزر (مارشال) محملة بمادة الإيثانول متجهة من قطر إلى تايوان، فيما تعرضت ناقلة نفط أخرى ترفع علم (بنما) كانت متجهة من السعودية إلى سنغافورة، محملة بمادة الميثانول لحادث مشابه
 

 


الكويت

ناقله نفط

خليج عمان

استهداف ناقلتى نفط

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