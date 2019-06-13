الكويت ترفع حالة الاستعداد القصوى بعد الهجوم على ناقلتى نفط بحر عمان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت الكويت رفع حالة الاستعداد القصوى بعد حادث الهجوم على ناقلتي نفط، في خليج عمان، مؤكدة متابعتها لسفنها، والبيانات الرسمية للتعامل وفق مناطق الحوادث بحسب صحيفة القبس الكويتية.

وقالت البحرية الأمريكية، اليوم الخميس، إن ناقلتي نفط أصيبتا بأضرار بحادث في بحر عُمان، وإنها تقدم المساعدة لناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في خليج عمان، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بغرق الناقلة «فرونت ألتير»، وهي احدى الناقلتين اللتان تعرضتا لحادث بخليج عُمان.

وذكر الأسطول الخامس أنه أرسل قوات بحرية إلى المنطقة لمساعدة السفينتين، مضيفاً: «تلقينا رسالتي استغاثة منفصلتين من ناقلتين في خليج عمان». يأتي ذلك فيما قال وزير التجارة الياباني: «تلقيت تقريراً عن تعرض ناقلتين تحملان شحنتين لهما صلة باليابان لهجوم قرب مضيق هرمز».

وقالت 4 مصادر في الشحن البحري والتجارة، إنه تم إخلاء ناقلتين بعد حادث في خليج عمان، وإن أفراد الطاقم بخير.

ونقلت وكالة «رويترز» عن صحيفة «تريد ويندز»، المعنية بالشحن، عن مصادر لم تحددها، أن طوربيداً أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة «فرونت لاين” النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات



