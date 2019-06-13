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القومي للمرأة ينظم قافلتين للتوعية بمناهضة ختان الإناث بالشرقية

الخميس، 13 يونيو 2019 09:21 ص
القومي للمرأة ينظم قافلتين للتوعية بمناهضة ختان الإناث بالشرقية الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
الشرقية- فتحية الديب

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ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية اليوم قافلتين للتوعية حول قضية "مناهضة ختان الإناث" بمدينة بلبيس، وبرقة حوض الطرفة بمدينة القنايات، بإشراف الدكتورة عادية عطية، مقررة الفرع، ورعاية الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة.

 

وتأتى القافلتان بالتزامن مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث الموافق 14 يونيو من كل عام، والذى تطلقه اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، فى إطار حملة توعوية تحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، تمتد على مدار شهر كامل بدءًا من 13 يونيو وحتى 14 يوليو 2019.

 

وكانت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أكدت أن "حملة شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الإناث.

 

وأشارت إلى أن أنشطة الحملة تتضمن تنظيم قوافل توعوية اليوم الخميس بجميع المحافظات، تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذية والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة، هذا الى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب.

 

كما تطلق اللجنة مجموعة تنويهات اذاعية على المحطات الاذاعية تتضمن رسائل توعية بأضرار ختان الإناث، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة.


الشرقية

المجلس القومي للمراة

ختان الاناث

مايا مرسي

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