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القومى للمرأة والطفولة والأمومة يطلقان حملة "شهر بدور" لمناهضة ختان الإناث

الخميس، 13 يونيو 2019 01:23 م
القومى للمرأة والطفولة والأمومة يطلقان حملة "شهر بدور" لمناهضة ختان الإناث الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة
كتب محمود راغب

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 يطلق المجلس القومى للمرأة مع المجلس القومى للطفولة والأمومة حملة توعوية تحمل عنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية ، تمتد على مدار شهر كامل بدءا منً اليوم الخميس 13 يونيو وحتى 14 يوليو 2019 ، بالتزامن مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الاناث والذى يوافق 14 يونيو من كل عام.

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ،  أن "حملة شهر بدور" تستهدف إعادة إحياء القضية ونشر الوعى بها على أوسع نطاق ، من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة بجميع محافظات الجمهورية بالتعاون بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وجميع  المؤسسات الحكومية المعنية والمجتمع المدنى ، وذلك انطلاقا من مهمة اللجنة نحو تضافر الجهود للقضاء على ختان الاناث.

من جابنها أكدت الدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، اهتمام اللجنة أيضاً برفع وعى الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر ختان الاناث من خلال استقبال جميع الاستفسارات وتقديم المشورة اللازمة على خط المشورة والتوعية 16000 على مدار الساعة .

وتتضمن  أنشطة الحملة أيضاً تنظيم قوافل توعوية يوم الخميس 13 يونيو الجارى بجميع المحافظات، تتضمن إقامة حوارات ومسابقات مع الجمهور لضمان وصول المعلومات الصحيحة حول ختان الإناث ، وتنظيم ندوة بكل محافظة على مدار الشهر بالتعاون مع الجهات التنفيذيه والمؤسسات التعليمية للتوعية بالجريمة ، إلى جانب تنظيم تدريب متخصص بفروع المجلس القومى للمرأة بالمحافظات لتجهيز فريق عمل يقوم بحملات طرق الأبواب .

 

 


القومى للمراه

مايا مرسى

ختان الاناث

مناهضه الختان

الطفوله والامومه

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