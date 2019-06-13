القومى للمرأة والأمومة والطفولة يطلقان اليوم حملة إذاعية لمكافحة ختان الإناث

تنطلق اليوم الخميس، الحملة الإذاعية التى تنفذها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للطفولة، ضمن حملة توعوية تحمل عنوان "شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية، والتى تتزامن مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث، والذى يوافق 14 يونيو من كل عام، بهدف التوعية بمخاطر الختان .

وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن التنويهات الإذاعية سوف تذاع على 18 محطة إذاعية بصوت الإعلامية نشوى الحوفى، مضيفة، إن الرسائل تهدف إلى التوعية بأضرار ختان الإناث، والعقوبات التى فرضها القانون لمرتكبى هذه الجريمة.

ومن أهم الرسائل "الختان عادة وليست عبادة، ختان البنات جريمة يعاقب عليها القانون المصرى، ختان البنت مش عفة ولا ضمان لأخلاقها وبناتنا أمانة لازم نحافظ عليها".

كما أشارت الدكتورة عزة العشماوى، أن التنويهات الإذاعية تأتى ضمن مجموعة من الأنشطة تجوب محافظات الجمهورية تهدف إلى التوعية بمخاطر الختان، بمشاركة المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة.