القومى للمرأة بالشرقية ينظم قوافل توعية فى اليوم الوطنى لمناهضة ختان الإناث

الشرقية- فتحية الديب

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بالشرقية، اليوم الخميس، قافلتين للتوعية حول قضية "مناهضة ختان الإناث" بمدينة بلبيس، وقرية حوض الطرفة، بمركز القنايات، وذلك بالتعاون مع لجنة حماية الطفل بالمحافظة، فى إطار الحملة التوعوية التى أطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الاناث برئاسة كل من الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتورة عزة العشماوى الامين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بعنوان " شهر بدور" بجميع محافظات الجمهورية.

وتحدثت الدكتورة عايدة عطية مقررة فرع المجلس بالشرقية، عن ظاهرة الختان ومحاولة تغيير المفاهيم السابقة التى خلفت موروثات خاطئة أدت إلى تشويه جسدي ونفسي للفتيات، مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة يحاول تغيير هذه المفاهيم من خلال التوعية، موضحة بأن الختان عادة وليست عبادة كما يعتقد الكثيرون.

فيما تحدث مسئول لجنة الطفولة والأمومة عن أنشطة المجلس، ونوه عن رقم الخط الساخن 16000 لتلقى أى شكاوى أو بلاغات بالاعتداء بكافة أنواعه وأشكاله على الأطفال، وتحدث الحضور الممثلين عن مديرية أوقاف الشرقية، والجمعيات الأهلية، ومديرية الصحة عن أضرار ومخاطر ختان الإناث، واستمع الحضور لمجموعة من الاستفسارات وتلقت عدد من الأسئلة حول هذا الموضوع، كما تم عمل مسابقات وطرح اسئلة وتوزيع عدد من الجوائز العينية على السيدات والاطفال حضور القافلة، وتم تنظيم مسابقة رسم للأطفال الحاضرين من أبناء السيدات الحاضرات وتم منحهم جوائز عبارة عن لعب أطفال مقدمة من المجلس القومى للمرأة ومجلس الطفولة والأمومة.