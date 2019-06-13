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القوات العراقية تلقى القبض على متهمين ينتميان لداعش زرعوا عبوات ناسفة فى كركوك

الخميس، 13 يونيو 2019 09:25 م
القوات العراقية تلقى القبض على متهمين ينتميان لداعش زرعوا عبوات ناسفة فى كركوك الجيش العراقى
كتب : أحمد جمعة

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تمكنت القوات الأمنية العراقية من القبض على متهمين ينتميان لتنظيم داعش الإرهابى وهما المسؤولان عن زرع العبوات الناسفة فى كركوك يوم 30 مايو الماضى.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية أن عملية القبض على الإرهابيين جاءت بناءً على معلومات استخبارية، موضحة أن المتهم الأول (م. ص. ع) يسكن ناحية الرياض فى قرية القهارة، واعترف أمام قاضى التحقيق بزرع العبوات الناسفة فى شارع القدس وطريق بغداد ومعه المتهم ( ي. ك ) الذى تم القاء القبض عليه بدلالة المتهم الأول، واعترفوا أنهم  ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابى وعملوا معه بعد عام 2014.

 


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قوات الامن العراقيه

تفجيرات كركوك

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