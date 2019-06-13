وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أنه بناءً على معلومات استخبارية، القت القوات الأمنية القبض على متهمين ينتميان لتنظيم "داعش" الإرهابي، وهما المسؤولان عن زرع العبوات الناسفة في كركوك ليلة 30 مايو الماضي.

وأضافت أن المتهم الأول (م. ص. ع) يسكن ناحية الرياض قرية القهارة، واعترف أمام قاضي التحقيق بزرع العبوات الناسفة في شارع القدس وطريق بغداد بالعجلة التويوتا (اللاندكروز) ومعه المتهم ( ي. ك ) الذي تم إلقاء القبض عليه بدلالة المتهم الأول.

وتابعت أنهم اعترفوا بالانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي وعملوا معها بعد عام 2014.

يذكر أن محافظة كركوك شهدت في 30 مايو 2019 انفجار 6 عبوات ناسفة في مناطق متفرقة منها أدت إلى مقتل أربعة أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح إضافة إلى الحاق أضرار مادية.