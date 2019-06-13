القضاء الإدارى يوقف إعلان نتيجة التزكية بالغرفة التجارية بالقليوبية

قضت محكمة القضاء الإدارى فى بنها، اليوم، بوقف إعلان نتيجة التزكية لإنتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، وإدراج أسماء 3 مرشحين مستبعدين فى كشوف المرشحين،وهم احمد كمال شعلان واحمد حسن وإحسان الغباشى بعد إستبعادهم فى وقت سابق،ومن المقرر أن يتم وقف إعلان النتيجة المعلنة بالتزكية وإجراء إنتخابات على مقاعد مجلس إدارة الغرفة والمقررة يوم السبت المقبل.

كان المرشحين الثلاثة قد تقدموا بدعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنها، ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية حملت رقم 6902/320 فى 25/5/2019 اعتراضا منهم على استبعاد اسمائهم من قوائم المرشحين فى انتخابات الغرفة التجارية.

وقال أحمد كمال أحد المرشحين المستبعدين، أنه تقدم بطلب للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالقليوبية بتاريخ 21/4/2019م، وتم قبول الأوراق من جانب لجنة تلقى الطلبات، وتم إعطائه إيصال باستلام كافة الأوراق موضح به جميع الأوراق المقدمة منه وذلك طبقا لم نص عليه القانون 189 لسنة 1951م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2003م فى المادتين 5 و7 والتى نصت على الشروط الواجب توافرها فيمن له الحق فى الترشح.

وأضاف أحمد أن جميع الشروط تنطبق عليه لذلك تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة فى الميعاد القانونى ومستخرجة من الجهات الحكومية فى ذات الفترة التى تم فتح باب الترشح للانتخابات وفى ذات العام الذى سوف تجرى فيه الانتخابات.

وأوضح احمد، أن اللجنة كان من المفترض أنها تقوم بعرض كشوف بأسماء المرشحين ابتداء من 5/5/2019 وحتى 6/5/2019م بالأماكن المخصصة لذلك، إلا انه لم يتم عرض الكشوف وذلك لإضاعة الوقت وفوات مواعيد التظلم على الطالب، الأمر الذى جعلنى أتقدم بتحرير محضر رسمى فى قسم أول بنها حمل رقم 1544 لسنة 2019م، فى يوم 7/5/2019م، وبعد ذلك تقدمت بشكوى فى الرقابة الإدارية، وأن اللجنة أعلنت فى نفس اليوم 7/5/2019م كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة دون ذكر اسمى ضمن أسماء المرشحين، دون إبداء أية أسباب لذلك.

وأوضح احمد ، انه تقدم بطلب إلى اللجنة فى 8/5/2019م والتى أبدت برأيها أن سبب استبعادى يرجع لعدم تقديم شهادة بالقيد بجدول انتخابات الغرفة التجارية، وهذا غير صحيح حيث إننى قدمت سجل تجارى ضمن أوراق الترشح وهذا لم يكن منصوص عليه ضمن الأوراق التى نص عليها القانون.

وأكد احمد، انه تقدم بتظلم من قرار لجنة التظلمات إلى اللجنة العامة بوزارة التجارة والصناعة بالتظلم رقم”6″ بتاريخ 15/5/2019م، الا انه تم الرد على التظلم فى 23/5/2019 بالرفض دون إبداء أية أسباب لهذا الرفض.

وأضاف احمد، انه طلب فى دعواه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية والتى سوف تكون التزكية، لان ذلك يعد مخالف للقانون وفيه ظلم واضح وتعنت.