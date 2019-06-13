سوبر كورة
Ads
الخميس، 13 يونيو 2019 04:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

القضاء الإدارى يوقف إعلان نتيجة التزكية بالغرفة التجارية بالقليوبية

الخميس، 13 يونيو 2019 04:01 م
القضاء الإدارى يوقف إعلان نتيجة التزكية بالغرفة التجارية بالقليوبية محكمة القضاء الإدارى - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قضت محكمة القضاء الإدارى فى بنها، اليوم، بوقف إعلان نتيجة التزكية لإنتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية، وإدراج أسماء 3 مرشحين مستبعدين فى كشوف المرشحين،وهم احمد كمال شعلان واحمد حسن وإحسان الغباشى بعد إستبعادهم فى وقت سابق،ومن المقرر أن يتم وقف إعلان النتيجة المعلنة بالتزكية وإجراء إنتخابات على مقاعد مجلس إدارة الغرفة والمقررة يوم السبت المقبل.

 

كان المرشحين الثلاثة قد تقدموا بدعوى رسمية أمام محكمة القضاء الإدارى ببنها، ضد وزير الصناعة ومحافظ القليوبية بصفتيهما ورئيس لجنة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية حملت رقم 6902/320 فى 25/5/2019 اعتراضا منهم على استبعاد اسمائهم  من قوائم المرشحين فى انتخابات الغرفة التجارية.

 

 

وقال أحمد كمال أحد المرشحين المستبعدين، أنه تقدم بطلب للترشح لعضوية مجلس إدارة الغرف التجارية بالقليوبية بتاريخ 21/4/2019م، وتم قبول الأوراق من جانب لجنة تلقى الطلبات، وتم إعطائه إيصال باستلام كافة الأوراق موضح به جميع الأوراق المقدمة منه وذلك طبقا لم نص عليه القانون 189 لسنة 1951م والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2003م فى المادتين 5 و7 والتى نصت على الشروط الواجب توافرها فيمن له الحق فى الترشح.

 

وأضاف أحمد أن جميع الشروط تنطبق عليه لذلك تقدمت بجميع الأوراق المطلوبة فى الميعاد القانونى ومستخرجة من الجهات الحكومية فى ذات الفترة التى تم فتح باب الترشح للانتخابات وفى ذات العام الذى سوف تجرى فيه الانتخابات.

 

وأوضح احمد، أن اللجنة كان من المفترض أنها تقوم بعرض كشوف بأسماء المرشحين ابتداء من  5/5/2019  وحتى 6/5/2019م بالأماكن المخصصة لذلك، إلا انه لم يتم عرض الكشوف وذلك لإضاعة الوقت وفوات مواعيد التظلم على الطالب، الأمر الذى جعلنى أتقدم بتحرير محضر رسمى فى قسم أول بنها حمل رقم 1544 لسنة 2019م، فى يوم 7/5/2019م، وبعد ذلك تقدمت بشكوى فى الرقابة الإدارية، وأن اللجنة أعلنت فى نفس اليوم 7/5/2019م كشف بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة دون ذكر اسمى ضمن أسماء المرشحين، دون إبداء أية أسباب لذلك.

 

وأوضح احمد  ، انه تقدم بطلب إلى اللجنة فى 8/5/2019م والتى أبدت برأيها أن سبب استبعادى يرجع لعدم تقديم شهادة بالقيد بجدول انتخابات الغرفة التجارية، وهذا غير صحيح حيث إننى قدمت سجل تجارى ضمن أوراق الترشح وهذا لم يكن منصوص عليه ضمن الأوراق التى نص عليها القانون.

وأكد احمد، انه تقدم بتظلم من قرار لجنة التظلمات إلى اللجنة العامة بوزارة التجارة والصناعة بالتظلم رقم”6″ بتاريخ 15/5/2019م، الا انه تم الرد على التظلم فى 23/5/2019 بالرفض دون إبداء أية أسباب لهذا الرفض.

 

وأضاف احمد، انه طلب فى دعواه بوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات الغرفة التجارية بالقليوبية والتى سوف تكون التزكية، لان ذلك يعد مخالف للقانون وفيه ظلم واضح وتعنت.

 

 

 

 

 


الغرفة التجارية بالقليوبية

الغرف التجارية

محكمه القضاء الادارى

الغاء الانتخابات للغرف التجاريه

حكم الغاء انتخابات الغرف التجاريه بالقليوبيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الغرفة التجارية بالجيزة يكشف ارتفاع رأسمال الغرفة لـ335 مليون جنيه

الأربعاء، 12 يونيو 2019 06:00 م

القضاء الادارى يؤيد إستمرار انتخابات الغرفة التجارية بالجيزة

الأحد، 09 يونيو 2019 04:49 م

15 يونيو.. انتخابات الغرف التجارية بـ27 محافظة واشتعال صراع القاهرة والجيزة

الخميس، 06 يونيو 2019 03:00 ص

الغرفة التجارية: ملابس الأطفال تنعش الطلب داخل السوق وتحرك المبيعات

الإثنين، 27 مايو 2019 01:00 ص

اختيار أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية فى الشرقية بالتزكية

الإثنين، 20 مايو 2019 07:08 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

شاهد.. رانيا يوسف تدعم الفراعنة بارتداء قميص محمد صلاح

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

وزارة المالية: سداد المستحقات الحكومية دون حد أقصى.. وبأكثر من بطاقة بنكية

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

إنفانتينو: الوضع داخل الكاف مثير للقلق.. واتحادات بالقارة طالبتنا بالتدخل

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

العين الاماراتي يعلن تعاقده مع لابا كودجو لمدة 3 سنوات.. صور

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

صافرة مصرية تدير كلاسيكو النجم الساحلي والأفريقي فى الدوري التونسي

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

التقرير الطبى يفضح المتهمين.. تفاصيل مقتل فتاة عذبها زوج أمها فى بولاق

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

الآثار تتقدم ببلاغ للنائب العام لوقف بيع 32 قطعة أثرية فى مزاد كريستيز

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

محمد صلاح يقود أغلى تشكيل فى العالم قبل امم افريقيا 2019

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

موجز1.. السيسى لـ عقيلة صالح: مصر تدعم الجيش الوطنى الليبى وموقفها لن يتغير

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

فلاش باك.. محمد صلاح يسجل هدفى فوز الفراعنة على تنزانيا.. فيديو

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

سيد عبد الحفيظ يحسم مصير 8 نجوم فى الأهلى: نفاوض هيدرسفيلد لتمديد إعارة رمضان صبحى.. تونس خسرت معلول.. العصبية سر تراجع الشحات وجيرالدو.. لاسارتى رفض رحيل أجايى.. ومفيش عروض لـ "أزارو".. والحراق والغزال مستمران

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

أكتوبر النارى ينتظر محمد صلاح مع ليفربول فى الدوري الانجليزي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة